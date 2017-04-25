Тюмень готовится принять международные армейские игры

В июне и августе Тюмень примет этапы всероссийских и международных военных игр АРМИ-2017. Совещание по подготовке и проведению мероприятия провел накануне глава региона Владимир Якушев.

Проходить состязания будут в два этапа на территории ТВВИКУ в районе п. Андреевский. Участниками первого, всероссийского, этапа станут более 400 человек из 16 регионов России. Победители представят Вооруженные Силы РФ на международном этапе, который пройдет в августе.

Сейчас на площадке, где состоятся игры, готовится необходимая инфраструктура, которая в дальнейшем будет использована в учебном процессе ТВВИКУ. Губернатор поручил разработать четкую "дорожную карту" с обозначением сроков и перечня работ, чтобы жестко двигаться в соответствии с графиком.

Всероссийские и международные военные игры будут открыты для зрителей. Предполагается, что их посетят свыше трех тысяч человек. Потому организаторам предстоит продумать транспортную логистику, парковки и маршруты бесплатных автобусов, установить зрительские трибуны, сообщает пресс-служба главы региона.