Все об индустрии красоты тюменцы узнают на выставке

Специализированные выставки "Медицина", "Стоматология-2017", "Индустрия красоты" пройдут в тюменском выставочном центре с 26 по 28 апреля.

Ожидается, что участниками мероприятия станут более 50 человек, в том числе представители Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Саратова, Тобольска и Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе "Тюменской ярмарки", выставки "Медицина" и "Стоматология-2017" охватят широкий спектр медицинских товаров и услуг. Специалисты различных направлений медицины смогут обменяться опытом и познакомятся с новыми предложениями.

В рамках выставки "Индустрия красоты" пройдет фестиваль WELNESS BEATY FEST-2017. Он соберет лучших специалистов уральского федерального округа в области оздоровительных технологий и красоты. Официальное открытие выставки намечено на 11 часов 26 апреля. Вход на фестивальные площадки и мероприятия свободный. Зрителей ждут множество мастер-классов и открытых выступлений на темы, касающиеся здоровья и красоты.