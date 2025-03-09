На выставке "Верные друзья" в Тюмени можно увидеть около 40 экспонатов

Экспонаты, представленные на выставке "Верные друзья" в музее "Дом Машарова" в Тюмени, относятся к XX веку, наиболее ранние работы — к периоду до Великой Отечественной войны.
"В зале есть живописные работы, на которых изображены собаки, дымковские игрушки в виде собак и лошадей. Представлены филателия и филокартия, например, открытки с котами. Демонстрируются образы питомцев в повеседневной жизни, они изображены как верные друзья человека. Они создают домашний уют, это отражено уже за счет картин, декоративных изделий. Также можно увидеть даже вышитый ковер, на котором изображена лошадь", — рассказал методист по музейно-образовательной деятельности "Дома Машарова" Николай Багаев.
Выставка продлится до 9 июня, - сообщает Тюменская линия.
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