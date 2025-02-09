Выставка об экологии откроется в феврале

В холле Молодежного театрального центра "Космос" 15 февраля в 15:00 пройдет открытие выставки "Живое-зеленое". В программе — лекции, викторины и эко-арт терапия. Событие станет площадкой для обсуждения экологических вопросов через искусство и образовательные инициативы. Вход по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте".

26 авторов представят свои работы, объединенные общей темой — взаимосвязь человека и природы. Посетители увидят, как художники интерпретируют вопросы экологии в различных техниках — от живописи и графики до инсталляций и арт-объектов. Также среди экспонатов будут проекты по вторичной переработке материалов, и арт-объекты, которые демонстрируют последствия загрязнения природы.

Кроме того, в малом зале "Космоса" пройдут образовательные мероприятия от экологического проекта "Крышка". В 15:30 начнется лекция на тему "Гринвошинг: зеленая стирка или зеленый обман. Как не купиться на экологический маркетинг?". Тюменцам расскажут, почему биоразлагаемый пакет может быть опаснее обычного полиэтилена и как отличать настоящие экологичные товары от маркетинговых уловок.

Там же в 16:30 для участников выставки состоится эко-викторина. Тюменцы узнают интересные факты об экологии и примут участие в интеллектуальном соревновании на эту тему.

В 17:00 в холле театрального центра пройдет эко-арт-терапия на тему "Я — часть природы!" от художницы Людмилы Парфеновой. Занятие направлено на то, чтобы помочь участникам восстановить свои силы и снизить уровень стресса, - сообщает Мой-портал.ру.