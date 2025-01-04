В Тюмени посвятили выставку тюменскому хирургу Николаю Митрякову

Торакальная хирургия в Тюмени появилась в 1962 году, благодаря талантливому врачу и ученому, профессору Николаю Федоровичу Митрякову. В музейном комплексе Тюменского медицинского университета в честь 100-летия со дня рождения хирурга была открыта выставка, посвященная столетию со дня рождения знаменитого тюменского хирурга.

По экспонатам можно проследить весь жизненный путь Николая Федоровича, начиная с суровой фронтовой юности. В 1943 году, не успев доучиться в Саратовском мединституте, он был призван в Советскую армию – сначала в качестве старшего фельдшера, но уже скоро стал командиром санитарного взвода 246-го гвардейского полка. Командиру было всего 19 лет.

Николай Митряков был председателем областного научного общества хирургов и членом правления Всесоюзного научного общества хирургов. Им опубликовано более шестидесяти научных работ, под его руководством защищены несколько кандидатских и докторских диссертаций.

– По случаю памятной даты родственники Николая Федоровича согласились передать нам для временного экспонирования уникальные фотографии и документы из семейного архива, которые и составили основу выставки, – рассказывает директор Музейно-выставочного комплекса Тюменского ГМУ Ольга Ковалева. – В торжественном открытии экспозиции приняли участие представители трех поколений семьи Митряковых. В их числе кардиолог Татьяна Дубова, кардиохирург Алексей Митряков и стоматолог Андрей Митряков.

Выставка стала площадкой для общения студентов-первокурсников с представителями медицинской династии, а также способствовала пополнению музейных фондов, - сообщает Тюменская область сегодня.