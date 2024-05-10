В тюменском ЦУМе работает экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне

Музей, в тюменском ЦУМе, расширяет экспозицию и готовится к проведению нескольких новых выставок. - Основная наша экспозиции посвящена Великой Отечественной войне и оружию Победы, - говорит руководитель музея Алексей Патенко. - Сейчас находится на реставрации советская винтовка 30-х годов. В музее представлены подлинные экспонаты холодного и огнестрельного оружия 19-20 веков, у посетителей есть уникальная возможность буквально прикоснуться к истории. Всегда радуют коллективные экскурсии. Нас уже посещали учащиеся Президентского кадетского училища, дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и проживающие в центре "Семья". Проводим в школах выездные выставки "Честь Русского мундира", через оружие рассказываем о различных периодах в истории страны.

Сейчас готовится выставка, посвящённая миротворческим миссиям России. - То, что музей исторического оружия находится именно в ЦУМе не случайность. И в определённой мере символично. Ведь представленным в музее оружием наверняка воевал первый директор тюменского универмага. С 1947 по 1953 год им был фронтовик, Герой Советского Союза Иван Антонович Беспалов. Орденоносец, гвардии капитан ставил задачи четко и жестко, по-военному: увеличить ассортимент, надстроить второй этаж, сформировать единые профстандарты для продавцов. Расположенная на фасаде ЦУМа мемориальная доска, посвящённая И.А. Беспалову, наша дань памяти уникальному человеку, - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

По материалам департамент потребительского рынка Администрации г. Тюмени.