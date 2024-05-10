Новыми фактами о бронепоезде "Патриот" поделились эксперты

В апреле 2024 года сотрудники отдела по обеспечению хранения, комплектования, учета и использования архивных документов МКУ "Управление имуществом и земельными ресурсами г. Ишима" в координации с Ишимским музейным комплексом им. П.П. Ершова провели поисковую работу в Центральном архиве Министерства обороны РФ (ЦАМО).

Наталья Генералова и Лариса Оленькова изучали документы об истории строительства бронепоезда "Патриот" в депо ст. Ишим в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Это - техническая документация (эскизы, схемы, чертежи, технические характеристики, фотодокументы и т.д.), акты приема-передачи и акты сдачи в эксплуатацию бронепоезда и т.д.

Помимо ряда материалов, которые будут использованы в дальнейшей научно-исследовательской и популяризаторской деятельности, архивисты выявили два ценных графических документа. Это эскиз и габаритные размеры площадки ПВО бронепоезда "Патриот" и габаритные размеры построенного в депо Ишим бронепаровоза.

Также они установили прежде неизвестный исторический факт: после того, как в апреле 1944 года бронепоезд № 742 "Патриот" с бронепаровозом серии Ов № 4067 убыл для расформирования, его боевой путь не закончился. Перевооружившись, он в марте 1945 года вошел в состав 66-го ОДБП и отправился на Дальний Восток для участия в боях с Японией, сообщает АиФ-Тюмень.