Как отличить деменцию от возрастных изменений, рассказали тюменцам

Деменция делает человека неспособным к обычным жизненным задачам, лишает его возможности ориентироваться в пространстве и требует помощи посторонних даже для небольших перемещений. Помимо этого, человек теряет способность узнавать близких, понимать устную речь и полностью зависит от окружающих.

"По статистике, количество людей старше 65 лет быстро увеличивается, а к 2050 году доля лиц этой возрастной группы утроится. Примерно 20% из них будут страдать когнитивными расстройствами, включая деменцию. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, деменция является результатом различных патологий и травм, повреждающих головной мозг. Самой распространенной формой деменции считается болезнь Альцгеймера, которая ответственна за 60-70% случаев заболевания", - говорит врач-психиатр Тюменского кардиоцентра Елена Кузьмищева.

Важно отметить, что легкая забывчивость при старении не равносильна деменции. С возрастом когнитивные способности могут изменяться, но это не означает развитие болезни.

По словам доктора, когнитивные способности и социальная адаптация должны позволять человеку вести привычный образ жизни, например, он сам ходит по магазинам, оплачивает коммунальные платежи, готовит еду, сообщает КП-Тюмень.