Тюменскими дворами займутся в июне

В Тюмени работы по благоустройству дворов начнутся с 1 июня. Напомним, в этом году в нашем городе планируют преобразить 27 придомовых территорий.

"В 2017 году объем финансирования благоустройства дворов сохранился на прошлогоднем уровне, но в планах стоит 27 дворов. Это объясняется тем, что они большей площади и охватывают большее количество домов. Сейчас проходят конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, которые с 1 июня уже приступят к работам по благоустройству. В 22 дворах запланирован ремонт инженерных сетей. Это может принести определенные неудобства, но если мы сейчас сделаем благоустройство двора комплексно, с ремонтом сетей, то можно будет долгое время жить спокойно — никто не будет копать на дворовых территориях для ремонта коммуникаций", — рассказал на прошедшей накануне встрече замглавы городской администрации Максим Афанасьев.

Отметим, что в 2016 году в Тюмени был благоустроен 41 двор.