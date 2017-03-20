В Тюмени продолжится программа благоустройства дворов

Двадцать семь дворовых территорий благоустроят в Тюмени в 2017 году. В настоящее время проходят процедуры согласования и конкурсы. В мае подрядчики начнут выходить на объекты. Работы по замене и ремонту инженерных сетей запланированы в 22 дворах. Об этом сообщил замглавы администрации города Максим Афанасьев на совещании, которое провел губернатор Владимир Якушев.

"В 2016 году была благоустроена 41 дворовая территория. Все работы выполнялись после проведения работ по замене и ремонту инженерных сетей. В результате на придомовых территориях оборудованы парковки на 1722 машиноместа. На 33 дворовых территориях установили спортивные и тренажерные площадки, на девяти - сделали новые плоскостные спортивные сооружения. На 38 дворовых территориях выполнены работы по устройству детских площадок с установкой малых архитектурных форм. На двух десятках дворовых территорий появились ливневые канализации и дождеприемные колодцы", - доложил Максим Афанасьев.

Глава региона Владимир Якушев подчеркнул важность проделанной работы и отметил, что она и впредь должна проводиться системно.

"Программа долгосрочная и востребованная горожанами. На благоустройство выделяются достаточно большие средства. Ежегодно их объемы сохраняются. Правила проведения ремонтов понятны всем, жители знают, что для включения территории в программу нужно соблюдать ряд правил: оформить земельный участок в собственность, решить вопросы со сносом несанкционированных гаражей и погребов, создать совет дома и не иметь задолженности за ЖКУ. После завершения работ необходимо поддерживать реконструированные объекты в хорошем состоянии. Такой хозяйский подход позволит рационально расходовать бюджетные средства и в дальнейшем", – подчеркнул губернатор.