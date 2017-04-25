В ночь музеев тюменцев проведут по новому зданию музейного комплекса

В этом году "Ночь музеев" пройдет в Тюмени 20 мая. В этот день хорошо известные тюменцам музеи комплекса имени Словцова будут принимать посетителей с 18.00 до 02.00.

Основные праздничные события ночи, на этот раз нареченной "Музейной революцией", развернутся в "Музейном квартале". Это сквер Прощания, площадь Борцов революции, тюменская набережная, сквер Исторический и новое здание комплекса на Советской.

В программе мероприятия кинопоказы, музейный книгообменник, барахолка и многое другое. На набережной Туры тюменцев приглашают посостязаться в гонках на роликах, велосипедах и сигвеях. Условия участия: собственный транспорт и наличие атрибутов, стилизованных под эпоху начала XX века.

В 17.00 и 18.00 состоятся прокаты экскурсий на двухэтажном автобусе с духовым оркестром "Музыкальный экспресс". А в 20.00 и 22.30 — премьера гастрономической экскурсии с дегустацией "Тюмень в тарелке, или катись колбаской по бывшей Спасской".

В новом здании Тюменского музейно-просветительского объединения пройдут первые экскурсии по фондохранению. Надо заметить, что все экскурсии платные и на них надо предварительно зарегистрироваться. Обычные экскурсии обойдутся в 250–300 рублей с человека. VIP-экскурсия от генерального директора ГАУК ТО "ТМПО" для группы до четырех человек обойдется в 5 тысяч рублей, пройтись по новому зданию с главным хранителем музейного комплекса можно за 2 тысячи рублей.

Подробную информацию о платных и бесплатных мероприятиях "Музейной ночи — 2017" можно посмотреть здесь.

Как отмечают организаторы, для тех, кто предпочитает наслаждаться музейными экспозициями в тишине, музеи Городская Дума, Дом Машарова, Музей-усадьба Колокольниковых, Археологический музей-заповедник на озере Андреевском в этот день будут открыты для посещения с 10.00 в обычном режиме.