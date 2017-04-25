Тюменские теплосети испытали на прочность

Несколько дефектов на отдельных участках тепловых сетей выявили сегодня специалисты Уральской теплосетевой компании при проведении плановых испытаний. На максимальную температуру проверили теплоносители в контуре теплоснабжения Тюменской ТЭЦ-1. Географически - это Центральный и Ленинский округа, район Затюменки.

"Испытания проводятся в соответствии с требованиями технического регулирования для выявления недостатков сетей и повышения надежности их работы. В настоящее время локализованы поврежденные участки на тепловых сетях УТСК, предприняты предусмотренные законодательством меры для обеспечения безопасности", - заверили в пресс-службе компании.

По сообщениям очевидцев, трубы с кипятком прорвало в районе дома №10 по улице Максима Горького, на пересечении 50 лет Октября и Пермякова, Республики и Геологоразведчиков, Севастопольской.

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Специалисты теплосетевой компании отметили, что пик испытаний уже пройден. Горожан просят сообщать обо всех видимых дефектах тепловых сетей в контактный центр по телефону: 29-39-95, 41-10-98 или в колл-центр: 29-39-39. Все сообщения будут тщательно проверены.

Фото: группа "ЧС Тюмень" ВКонтакте.