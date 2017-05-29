"УТСК" и "Тепло Тюмени" померяются профессионализмом сотрудников

29 мая в Тюмени стартовали первые совместные соревнования профессионального мастерства среди команд "Тепло Тюмени" - филиала ПАО СУЭНКО и Тюменских тепловых сетей АО "Уральская теплосетевая компания". Специалисты этих компаний впервые собрались на одной площадке, чтобы обменяться опытом, объединить силы и знания в отрасли теплоснабжения на благо горожан и определить лучших.

На открытии мероприятия главы теплосетевых организаций рассказали в чем особенность этих соревнований.

"Соревнования среди сотрудников "Уральской теплосетевой компании" проводятся ежегодно. Но впервые они проходят между рабочими коллективами двух крупных теплосетевых компаний Тюмени. Проведение такого совместного мероприятия – это значимое событие, объединяющее силы двух организаций. Соревнования позволяют обменяться опытом, повысить квалификацию специалистов и определить лучших, а также объединить силы и направить их на общие цели. В итоге сотрудники обеих компаний становятся более профессиональными, делают свою работу точнее и слаженнее, что, безусловно, влияет на качество теплоснабжения потребителей города Тюмени в целом", - сказал директор филиала АО "Уральская теплосетевая компания" Тюменские тепловые сети Александр Перекальский.

"Мы планируем проверить навыки сотрудников на знание требований правил техники безопасности, промышленной безопасности, технической эксплуатации, применения профессиональных знаний при возникновении внештатных ситуаций и оказании первой медицинской помощи и выявить лучшие коллективы по каждому из направлений. До настоящего времени технический персонал "Тепло Тюмени" и АО "УТСК" контактировал лишь на уровне диспетчерских служб, а сегодня мы имеем возможность познакомить между собой коллег, оценить уровень подготовки и соблюдения стандартов при организации и производстве работ в обеих компаниях", - прокомментировал директор "Тепло Тюмени" Марат Царгасов.

По мнению Царгасова, конкурс поможет повысить культуру обслуживания теплосетевого имущества города, сократить время устранения техинцидентов и улучшить качество производимых работ.

Командам в рамках соревнований предстоит отработать совместную тактику действий в учебной аварийной ситуации, обеспечить безопасность работы с использованием грузоподъемных механизмов, отработать совместные действия диспетчеров при переключениях на оборудовании тепловой сети, знать нормативно-техническую документацию. Также они должны будут оказать помощь пострадавшему на объекте коллеге.

Победители первых совместных соревнований АО "УТСК" и "Тепло Тюмени" будут названы и награждены в среду, 31 мая.