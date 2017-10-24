Теплоснабжением в Тюмени займется одна компания

ПАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС" объявили о создании совместного предприятия в сфере теплоснабжения Тюмени — АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК). Об этом было сказано на совещании под председательством губернатора Владимира Якушева.

"Управлять системой теплоснабжения будет один оператор. В этом есть большие плюсы: единые технические стандарты, комплексная ремонтная и инвестиционная программы и связанное с этим эффективное использование финансов. Такой подход будет способствовать активному развитию теплосетевой инфраструктуры Тюмени", — заявил представитель акционеров группы компаний ООО "Корпорация СТС" Алексей Бобров.

В АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" от "Фортума" и "Корпорации СТС" вошли 180 центральных тепловых пунктов, 5 подкачивающих насосных станций и 45 локальных котельных. Общая протяженность тепловых сетей, которые будут находиться в обслуживании предприятия, составит 775 километров.

Генеральным директором АО "УСТЭК" назначен Александр Перекальский, возглавлявший филиал "Тюменские тепловые сети" АО "УТСК". Должность исполнительного директора совместного предприятия займет Марат Царгасов, руководивший компанией "Теплом Тюмени".

Как уточнили в пресс-службе компании, предполагается, что в начале 2018 года к "УСТЭК" перейдут функции единой теплоснабжающей организации Тюмени, после чего она приступит к операционной деятельности.

Напомним, в 2011 году городская администрация передала распределительные тепловые сети в аренду ОАО "Тепло Тюмени" (филиал ПАО "СУЭНКО", входящего в ООО "Корпорация СТС"). В прошлом году была утверждена схема теплоснабжения города, решением Минэнерго России единой теплоснабжающей организацией определили "Уральскую теплосетевую компанию" — дочернее предприятие "Фортума", владеющего тюменскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.