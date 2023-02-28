В теплосистеме на улицах Авторемонтной и Аккумуляторной в Тюмени с 1 марта позеленеет вода

Специалисты УСТЭК в Тюмени проведут очередную проверку системы теплоснабжения на герметичность, сообщает администрация города.

"С 1 марта 2023 года УСТЭК будет проводить проверку системы теплоснабжения на герметичность с помощью органического красителя "Уранин-А". Для этого в циркулирующую в закрытой схеме теплоснабжения сетевую воду добавят реагент. Он окрасит теплоноситель в зеленый цвет", - следует из сообщения.

Цель проверки – контроль за герметичностью системы теплопотребления: выявление возможных утечек на трубопроводах тепловых сетей, неисправностей внутридомовых коммуникаций. Благодаря зеленому цвету воды можно обнаружить утечки и оперативно их устранить.

Испытания проводятся не первый год. В этот раз проверка будет проходить в зоне теплоснабжения котельной № 9, расположенной на ул. Авторемонтной, 2. Эта котельная предназначена для обеспечения теплоснабжением 51 потребителя в районе улиц Авторемонтной и Аккумуляторной.