В Тюменской области отремонтируют 53 котельных и более 26 км коммунальных сетей

Масштабная летняя ремонтная кампания начнется сразу после завершения отопительного сезона. На объектах, где ремонт не приведет к отключению коммунальных услуг, работы уже стартовали, сообщили в информационном центре правительства ТО.

Также в регионе проверят на прочность все тепловые сети - около 1 900 км.

В прошлом году во время ремонтной программы провели ремонт, реконструкцию и замену 72 котельных и 660,6 км коммунальных сетей.

В течение отопительного периода 2022-2023 на 4% снизилось количество отключений на сетях коммунального хозяйства по сравнению с тремя прошлыми сезонами.