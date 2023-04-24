В Тюменской области отремонтируют 53 котельных и более 26 км коммунальных сетей 

Масштабная летняя ремонтная кампания начнется сразу после завершения отопительного сезона. На объектах, где ремонт не приведет к отключению коммунальных услуг, работы уже стартовали, сообщили в информационном центре правительства ТО.
Также в регионе проверят на прочность все тепловые сети - около 1 900 км.
В прошлом году во время ремонтной программы провели ремонт, реконструкцию и замену 72 котельных и 660,6 км коммунальных сетей.
В течение отопительного периода 2022-2023 на 4% снизилось количество отключений на сетях коммунального хозяйства по сравнению с тремя прошлыми сезонами.
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