УСТЭК завершила в срок ремонт теплосети по улице Широтной в Тюмени

Технологический дефект на магистральной тепловой сети по улице Широтная успешно устранен, работы проведены в течение 21 часа. На время производства работ было отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение 392 объектов Восточного административного округа, получающих тепловую энергию от ТЭЦ-2.

22 января в 18:45 работы по устранению дефекта были завершены и началось заполнение магистрали теплоносителем. 23 января в 01:40 горячее водоснабжение и теплоснабжение было восстановлено, все потребители подключены к сети в полном объеме.

Евгений Паникаров, начальник эксплуатационного района ВАО:

Работа прошла гладко, в установленный срок, без превышения по времени. Элемент тепловой сети, имеющий дефект, был заменен. Работы проводились без перерыва до момента возобновления теплоснабжения в полном объеме. Замена персонала осуществлялась на месте производства работ с целью скорейшего их завершения. Продолжительность перерыва в предоставлении коммунальных услуг при устранении дефекта на тупиковой магистрали не превысила допустимую в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

При обнаружении растекания воды или других признаков повреждения тепловых сетей необходимо сообщить в АО "УСТЭК" по телефону контакт-центра: +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно).