УСТЭК вложит в развитие инфраструктуры Тюмени 2,6 млрд рублей

Инвестиционная и ремонтная программы Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании (УСТЭК - совместное предприятие в сфере теплоснабжения Тюмени ПАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС") в 2023 году составят 2,6 млрд рублей. Об этом объявлено 30 ноября по итогам совета директоров на пресс-конференции, посвященной пятилетию со дня основания предприятия.

Генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский:

На эти средства в том числе будет возведена подкачивающая насосная станция в Гилевском планировочном районе Тюмени, реконструированы три муниципальные котельные, реконструированы или построены 17 линейных объектов общей протяженностью 3,9 км. В 2024 году будут обновлены еще три котельные, проведена диспетчеризация 12 котельных.

С 2018 по 2022 года в обновление теплосетевого комплекса УСТЭК вложено 9 млрд рублей в рамках инвестиционной и ремонтной программ. Специалисты единой теплоснабжающей организации Тюмени проложили 26,6 км теплотрасс для подключения 320 новых объектов, в числе которых 7 школ, 16 детских садов и 3 больницы. Суммарная тепловая нагрузка составила более 290 Гкал/ч. Был выполнен капитальный ремонт 43 км тепловых сетей, восстановлено порядка 7 км линий циркуляции горячего водоснабжения, заменены 24 водоподогревателя и 66 насосных групп в центральных тепловых пунктах.

"УСТЭК сейчас имеет большую инвестиционную программу, которую выполняет от А до Я. Правительство РФ освободило ресурсоснабжающие организации от необходимости выполнять инвестиционные программы, однако УСТЭК тютелька в тютельку ее выполняет. В компании понимают, что мы – партнеры, и партнерские отношения мы будем развивать и далее. За пять лет у нас сложился такой характер отношений, что, если какая-то проблема возникает, мы вместе ее решаем. Это позволяет нам двигаться дальше", - сказал замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

За пять лет работы компании удалось снизить количество инцидентов на теплосетевом оборудовании. Так, по сравнению с 2017 годом в 2022 году на 54% сократилось количество технологических инцидентов на магистральных трубопроводах, на 75% – на оборудовании центральных тепловых пунктов, на 99% – на оборудовании котельных.

Вспоминая о решении объединения и момент появления единого оператора в сфере теплоснабжения Тюмени, генеральный директор ПАО "Фортум" Александр Чуваев отметил: "На едином технологическом комплексе работали две конкурирующие компании. Поэтому логично было объединить этот технологический комплекс в один".

"У нас были разные взгляды и разные подходы к работе в Тюмени. Были разные тарифные модели, разные финансовые условия. Основополагающие действия были от Владимира Владимировича Якушева: он создавал атмосферу, он принимал политическое решение", - подчеркнул представитель акционеров ООО "Корпорация СТС" Алексей Бобров, говоря об объединении двух энергетических компаний в сфере теплоснабжения Тюмени.

УСТЭК создана в 2017 году как совместное предприятие в сфере теплоснабжения Тюмени решением ПАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС" при поддержке правительства Тюменской области и администрации Тюмени. В декабре 2017 года приказом Министерства энергетики РФ компании присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Тюмени. В зоне деятельности ЕТО 001 был установлен единый тариф на тепловую энергию. Таким образом, для 90% населения города впервые стал действовать единый тариф на тепло, вне зависимости от точки подключения потребителя, типа объекта и удаленности его от источника теплоснабжения.