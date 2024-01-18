УСТЭК в ночь 22 января ограничит подачу тепла и горячей воды в дома, запитанные от ТЭЦ-2

УСТЭК проведет работы по устранению негерметичности участка тепломагистрали по улице Широтная. На время производства работ, для этого с 02:00 22 января до 01:00 23 января будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей Восточного административного округа, получающих тепловую энергию от ТЭЦ-2, уведомили в компании.

В списке - около 400 адресов. Ограничение теплоснабжения коснётся улиц: Широтная, Боровская, Бунина, Вербовая, Космонавтов, Малая Боровская, Путейцев, Республики, Станционная, Таллинская, Энергостроителей, Ивана Словцова, Моторостроителей, Народная, Стахановцев проезд, Александра Митинского, Валентины Трофимовой, Константина Посьета, Монтажников, Николая Никитина, Павла Шарова, Федюнинского, Бориса Щербины, Родниковая, Михаила Сперанского, Бориса Житкова, Линейная, Николая Ростовцева. Также временно будет ограничено теплоснабжение 11 детсадов, 5 школ, 2 городских поликлиник и 11 домов частного сектора.

Руководтсво компании обратилось к тюменцам с просьбой с пониманием отнестись к работам АО "УСТЭК", которые будут вестись в том числе в ночью, чтобы минимизировать дискомфорт для горожан, и бещает что все работы будут завершены в установленный срок.

"Проведение данного комплекса работ необходимо для надежного теплоснабжения жителей, подключенных от Тюменской ТЭЦ-2. Мы проводим ограничения подобного масштаба только при определенной температуре наружного воздуха, когда несколько дней наблюдается устойчивое её повышение. Стоит отметить, что выявленная негерметичность тепломагистрали по ул. Широтной находится на постоянном контроле АО "УСТЭК". При возникновении необходимости работы будут начаты в срок до 22 января. Объекты теплоснабжения, расположенные в границах указанных улиц, не имеют возможности резервирования и переподключения от иных тепловых сетей, в связи с чем обойтись без ограничения теплоснабжения на период производства работ не представляется возможным. Также, учитывая масштаб проводимых работ, в настоящее время УСТЭК прорабатываются подготовительные мероприятия, которые позволят сократить время их выполнения", - сообщил заместитель главного инженера УСТЭК Сергей Мозгонов.