ДЛЯ ВСЕХ
InnoWeek. Неделя инноваций в Тюменской области, 23 мая, 16:00 - открытие NETWORKING CAFE; 16:30 - открытая лекция Юлиана Зегельмана"История успеха и неудач венчурного инвестора из Кремниевой долины". Технопарк, улица Республики, 142.
11:00 - "Пираты Карибского моря". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
17:00 - спектакль "Женитьба Бальзаминова". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - интеллектуальная игра проекта "Интеллектуальная кухня" в Тюмени. Ресторан Vintage, улица Республики, 143а.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция с победителями фестиваля "Российская студенческая весна". Дворец творчества и спорта "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Дополнительная информация по тел. 8-912-928-15-28 – Алина Волкова, координатор по работе со СМИ.
11:00 - торжественная линейка, посвященная "Последнему звонку". Открытие спортивной площадки (мини-футбольного поля). СОШ № 48, улица Ершова, 9.Тел.: 8 (3452) 29-7913, 8-982-906-96-66.
14:00 - пресс-конференция "Итоги отопительного сезона и планы на следующий". Участники: заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов; представители АО "УТСК" и "Тепла Тюмени". Планируется выезд на объект ремонта магистральной сети по ул. Дзержинского (транспорт предоставляется). Место проведения: улица Одесская, 5. Аккредитация по телефону: 46-40-14.
16:00- Школа инновационного мышления. Лекция Юлиана Зегельмана, венчурного инвестора из Кремниевой долины, США. Нетворкинг-кафе, шатер перед зданием Технопарка (ул. Республики, 142). Контактный телефон: 8 912 386 7001 - Екатерина Фролова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1904 году в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.
В 1934 году первый полёт экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством С. П. Королева в ГИРД, оснащённой ГРД.
В 1945 году СССР принял решение об оказании продовольственной помощи населению Венгрии.
В 1963 году Фиделю Кастро присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1987 году в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию "Голос Америки".
В 1990 году председателем Ленсовета избран лидер русских демократов Анатолий Собчак.
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