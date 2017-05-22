23
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 22 мая 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

InnoWeek. Неделя инноваций в Тюменской области, 23 мая, 16:00 - открытие NETWORKING CAFE; 16:30 - открытая лекция Юлиана Зегельмана"История успеха и неудач венчурного инвестора из Кремниевой долины". Технопарк, улица Республики, 142.

11:00 - "Пираты Карибского моря". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

17:00 - спектакль "Женитьба Бальзаминова". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - интеллектуальная игра проекта "Интеллектуальная кухня" в Тюмени. Ресторан Vintage,  улица Республики, 143а.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция с победителями фестиваля  "Российская студенческая весна". Дворец творчества и спорта "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Дополнительная информация по тел. 8-912-928-15-28 – Алина Волкова, координатор по работе со СМИ.

11:00 - торжественная линейка, посвященная "Последнему звонку". Открытие спортивной площадки (мини-футбольного поля). СОШ № 48, улица Ершова, 9.Тел.: 8 (3452) 29-7913, 8-982-906-96-66.

14:00 - пресс-конференция "Итоги отопительного сезона и планы на следующий". Участники: заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов; представители АО "УТСК" и "Тепла Тюмени". Планируется выезд на объект ремонта магистральной сети по ул. Дзержинского (транспорт предоставляется). Место проведения: улица Одесская, 5. Аккредитация по телефону: 46-40-14.

16:00- Школа инновационного мышления. Лекция Юлиана Зегельмана, венчурного инвестора из Кремниевой долины, США. Нетворкинг-кафе, шатер перед зданием Технопарка (ул. Республики, 142). Контактный телефон: 8 912 386 7001 - Екатерина Фролова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1904 году в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.

В 1934 году первый полёт экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством С. П. Королева в ГИРД, оснащённой ГРД.

В 1945 году СССР принял решение об оказании продовольственной помощи населению Венгрии.

В 1963 году Фиделю Кастро присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1987 году в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию "Голос Америки".

В 1990 году председателем Ленсовета избран лидер русских демократов Анатолий Собчак.

Теги: история , венчурный фонд , повестка , администрация Тюмени , УТСК
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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