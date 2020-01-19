20
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 19 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

20:00 - концерт Jazz Jam Session. Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов: детский отдых в пространстве науки и практики". ДЦ "Олимпийская Ребячка".

11:00 - пресс-конференция "Новая инвестиционная стратегия региона и меры поддержки предпринимательства" с участием заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева. Мультицентр "Контора пароходства". Аккредитация обязательна, тел. 42-71-99.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1892 году прошел первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).

В 1921 году принята первая конституция Турции, провозгласившая светский и национальный характер турецкого государства.

В 1944 году ВВС Великобритании сбросили 2300 тонн бомб на Берлин.

В 1980 году президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

В 1991 году состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР, она просуществовала до 26 февраля 1992 года.

В 2018 году на севере Сирии Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь"

Теги: история , повестка
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