ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Папатека". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Бетховен Симфония №6". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Грязнуля"; 20:00 - "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
21:00 - "Рок-острова". Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1895 году впервые на берег Антарктиды сошли люди — капитан и пассажир норвежского промыслового судна "Антарктик".
В 1912 году в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств.
В 1950 году Иерусалим провозглашён столицей Израиля.
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