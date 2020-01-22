23
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 22 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - спектакль "Папатека". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Бетховен Симфония №6". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Грязнуля"; 20:00 - "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129.  Подробности, билеты здесь.

21:00 - "Рок-острова". Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1895 году впервые на берег Антарктиды сошли люди — капитан и пассажир норвежского промыслового судна "Антарктик".

В 1912 году в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств.

В 1950 году Иерусалим провозглашён столицей Израиля.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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