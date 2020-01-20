21
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 20 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - хоккей: ХК "Рубин" - "Челмет". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности здесь.

20:00 - "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129.  Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1775 году в Москве на Болотной площади казнён Емельян Пугачёв - донской казак, предводитель бунта 1773—1775 годов в России. В 1793 году в этот же день во время Великой французской революции по постановлению суда казнён Людовик XVI, обвинённый в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.

В 1945 году в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.

В 1954 году в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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