24
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 23 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 - презентация нового фотоальбома "Древние миры Сибири". Арт-салон "На Никольской" Центральная городская библиотека, улица Луначарского, 51.

19:00 - "Соло для часов с боем"; 19:00, 22:00 - "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129.  Подробности, билеты здесь.

19:00 - Эдуард Аханов (баян). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Всем, кого касается". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Достать ножи" / Knives Out (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.

20:00 - "День именинника". "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Фестиваль "Вместе медиа. Урал". 24 января – "Точка кипения", улица Республики, 142; 25-26 января "Контора пароходства", ул. 25 Октября, 23а, стр. 1. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1720 году Пётр I утвердил Морской устав Российской империи.

В 1919 году за подписью Якова Свердлова вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) о борьбе с казачеством, которая открыла массовый красный террор большевиков против казаков и их семей во время Гражданской войны.

В 1984 году выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.

В 1988 году произошла катастрофа Як-40 под Нижневартовском, погибли 27 человек.

В 2011 году — теракт в московском аэропорту Домодедово.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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