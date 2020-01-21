22
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

14:00 - литературно-музыкальная гостиная "Наш современник Давид Тухманов". Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Вход свободный.

17:30 - тренинг "Эмоциональный интеллект. Пойми себя". Технопарк, улица Республики, 142. Вход свободный, необходима регистрация.

19:00 - "Танцы со временем". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Старший сын"; 20:00 - "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129.  Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1905 году — "Кровавое воскресенье" в Санкт-Петербурге.

В 1919 году заключен "Акт Злуки" — торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.

В 2002 году прекращено вещание телеканала ТВ-6.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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