За два года в Тюмени отремонтируют тепломагистрали на семи улицах

На 2017–2018 годы в областном центре запланирован ремонт семи участков тепломагистралей. Работы пройдут в районах улиц Дзержинского, Энергетиков, Волгоградской, Широтной, Пермякова, Мало-Загородной и Максима Горького.

По словам представителей "УТСК", в этом году еще одним значимым событием станет строительство перекачивающей насосной станции № 3. Эта работа улучшит параметры качества теплоснабжения потребителей и позволит произвести подключение новых потребителей в районе Дома обороны.

Отметим, что в 2012–2016 годах в Тюмени заменили 11 километров магистральных тепловых сетей. В целом город охватывает порядка 76 километров тепломагистралей, 52,9 из них расположены под землей.

Фото: пресс-служба администрации Тюмени