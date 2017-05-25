За два года в Тюмени отремонтируют тепломагистрали на семи улицах

На 2017–2018 годы в областном центре запланирован ремонт семи участков тепломагистралей. Работы пройдут в районах улиц Дзержинского, Энергетиков, Волгоградской, Широтной, Пермякова, Мало-Загородной и Максима Горького.
По словам представителей "УТСК", в этом году еще одним значимым событием станет строительство перекачивающей насосной станции № 3. Эта работа улучшит параметры качества теплоснабжения потребителей и позволит произвести подключение новых потребителей в районе Дома обороны.
Отметим, что в 2012–2016 годах в Тюмени заменили 11 километров магистральных тепловых сетей. В целом город охватывает порядка 76 километров тепломагистралей, 52,9 из них расположены под землей.
Фото: пресс-служба администрации Тюмени
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