Пострадавшим во время проверки теплосетей тюменцам готовы выплатить компенсации

Уральская теплосетевая компания поможет гражданам, чье имущество пострадало 25 апреля во время испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в Тюмени, урегулировать причиненный ущерб.

Случаи с пострадавшими известны, компания готова рассматривать заявления граждан. Для этого горожанам нужно обратиться в офис УТСК, расположенный по адресу: улица Одесская, 5, со ссылкой на пресс-секретаря компании Елену Березюк сообщает ИА "Тюменская линия".

По словам представителя компании, такие проверки регламентированы федеральным законом, ресурсоснабжающие организации обязаны их выполнять. Подобные проверки прошли 24 апреля в Ульяновске, Самаре, Санкт-Петербурге и других городах. Они позволяют выявить слабые участки магистралей, где требуется ремонт до наступления зимы.

Напомним, на максимальную температуру в Тюмени проверили теплоносители в контуре теплоснабжения Тюменской ТЭЦ-1. Географически - это Центральный и Ленинский округа, район Затюменки. На отдельных участках сетей при проверке обнаружилось несколько дефектов. По сообщениям очевидцев, кипяток из под земли бил на дорогах на пересечении 50 лет Октября и Пермякова, Республики и Геологоразведчиков, Севастопольской. Один из самых мощных прорывов случился утром в районе дома №10 на улице Максима Горького. Как сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи, там нескольким ошпарившимся горожанам понадобилась помощь медиков, одного мужчину пришлось госпитализировать. Позже региональный СК и прокуратура заявили о проверках по данным фактам.

Фото: группа "ЧС Тюмень" / vk.com