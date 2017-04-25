Правоохранительные органы проводят проверку по поводу пострадавших от прорывов на теплосетях

В Тюмени региональный СК и прокуратура работают с информацией о том, что несколько тюменцев пострадали на местах прорывов на городских теплосетях.

Напомним, сегодня в областном центре плановые испытания теплосетей на максимальной температуре в Центральном и Ленинском районе и районе Затюменки проводят специалисты УТСК. Некоторые участки испытание не прошли.

По сообщениям очевидцев, кипяток из под земли бил на дорогах на пересечении 50 лет Октября и Пермякова, Республики и Геологоразведчиков, Севастопольской. Один из самых мощных прорывов случился утром в районе дома №10 на улице Максима Горького. Как сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи, там нескольким ошпарившимся горожанам понадобилась помощь медиков, одного мужчину пришлось госпитализировать.

"В ходе доследственной проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, будет дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту", — сообщается на сайте СК.

Региональная прокуратура намерена заняться и имущественным ущербом, причиненным тюменцам, проживающим в районах прорывов. К проверке привлечены сотрудники Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Проведение проверки на особом контроле прокурора области.

Фото: группа "ЧС Тюмень" / vk.com