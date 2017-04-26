В Тюмени создали петицию против варварских испытаний коммунальных сетей

Испытания теплосетей на прочность не должны угрожать безопасности граждан. Тюменский депутат Роман Чуйко предлагает подписать петицию, предполагающую внесение корректировок в федеральный закон.

Поводом для обращения к Государственной думе и министерству строительства и ЖКХ стало ЧП в Тюмени: 25 апреля во время испытания максимальной нагрузки на теплосети пострадали несколько человек, "гейзеры" пробивали асфальт, кипятком залило улицы и магазины.

Такие проверки регламентированы федеральным законом, ресурсоснабжающие организации обязаны их выполнять.

Депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко предлагает усовершенствовать порядок проведения испытаний. Для оценки состояния сетей можно использовать аэрофотосъемку, тепловизоры, коммунальных роботов, исследовать пробы образцов металлов, из которых сделаны трубы. Все это в комплексе минимизирует риски, считает Роман.

"Это проблема каждого жителя страны. Никто не застрахован от последствий проверок теплосетей, в том числе мамы с колясками, пожилые люди, которые, даже если увидят коммунальную аварию, не смогут ничего предпринять. В городах многое делается для создания комфортной и безопасной среды, но в таких ситуациях горожане не могут быть полностью защищенными. На дворе ХХI век, существуют не травмирующие способы диагностики сетей, и нужно шире их использовать", - говорится в петиции.

Как отметил Роман Чуйко, изменение порядка проведения испытаний тепломагистралей обезопасит каждого жителя не только Тюменской области, но и Российской Федерации в целом.

"Мы будем добиваться выхода этой инициативы на федеральный уровень. Необходимо обратить внимание на разработки резидентов технопарка. У них есть идеи, как следить за сетями в онлайн-режиме с помощью современных датчиков", - отметил Роман Чуйко.

На момент написания материала петиция набрала уже почти семь тысяч подписей. Ознакомиться с обращением можно здесь.