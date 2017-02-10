Подвиг тюменца не прошел бесследно: надежд российского футбола будут подбирать в прямом эфире

Телеканал "Матч ТВ" начнет с 20 марта показывать дневники кастингов для первого в истории российского ТВ футбольного реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?". Как сообщает "Лайф", шоу предоставит шанс любому желающему проторить дорогу в мир профессионального европейского спорта.

Отбор потенциальных участников начнется 26 февраля, он будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Грозном, Владикавказе, Калининграде и Крыму. На кастингах отберут 25 счастливчиков, которых начнет профессионально тренировать Сергей Юран. Бывший игрок сборных России и СССР больше известен у болельщиков как футболист "Динамо" (Киев) периода Валерия Лобановского, "Бенфики", "Порту" и московского "Спартака" (времен Олега Романцева). Но Юран имеет достижения также в качестве тренера. Так, он выигрывал "серебро" чемпионата Казахстана, кубок и суперкубок Эстонии, выходил в финал кубка Армении, возвращал в российский высший дивизион ярославский "Шинник".

Создатели шоу Тина Канделаки и Валерий Карпин обещают, что победители отправятся затем на стажировку в клуб одной из европейских футбольных лиг. Очень хочется рассчитывать на то, что таким путем Россия наберет наконец 11 футболистов, которые смогут достойно представлять страну на мировых первенствах. Напомним, что именно таковой была цель тюменца Артема Хасанова, автора петиции о расформировании сборной России по футболу, которая набрала 953 тысячи подписей. Успеху Артема позавидовал даже автор половины голов сборной на последнем чемпионате Европы Василий Березуцкий.