Тюменские медики просят президента и генпрокурора заступиться за Зарину Кардашину

Зарина Кардашина - педиатр одной из городских поликлиник Тюмени. В 2016 году на ее участке произошло несчастье - умер полуторамесячный ребенок от цитамегаловирусной инфекции. И хотя врач в амбулаторных условиях не могла выявить болезнь, которая протекала бессимптомно, органы следствия обвинили врача в неоказании помощи больному без уважительных причин, что повлекло по неосторожности смерть больного.

В понедельник, 1 июля, по делу Зарины Кардашиной состоялось открытое судебное заседание. Медицинская общественность Тюмени, как и адвокат Зарины, с обвинительным приговором категорически не согласны.

"Мнение медицинских экспертов было единогласным – действия или бездействия доктора не связаны и не могли стать причиной гибели ребенка. Наша общественная медицинская организация примет все возможные меры для защиты молодого специалиста и объективного рассмотрения ситуации, - прокомментировал исполнительный директор Тюменского регионального медицинского общества Игорь Воробьев.

Медики две недели назад создали петицию на сайте change.org, обращенную к президенту РФ, министру здравоохранения, председателю Верховного суда, генеральному прокурору. "Убедительно просим принять меры по изменению сложившейся ситуации и обеспечению мер, направленных на защиту прав врачей. По делу Кардашиной З.З. просим Вас организовать проверку законности уголовного преследования врача, а также обеспечить соблюдение требований уголовно-процессуального закона и Конституции РФ по уголовному делу", - говорится в петиции.

"Мы планируем привлечь независимых экспертов, чтобы еще раз всесторонне рассмотреть эту ситуацию и доказать, по нашему мнению, невиновность врача-педиатра", - подчеркнул Игорь Воробьев.

Не остаются безучастными и в коллективе доктора Кардашиной. По словам главного врача Городской поликлиники №8 Ольги Дурегиной, молодой специалист серьезных нареканий не вызывает и к работе относится с энтузиазмом. "Нарушения, которые были выявлены, связаны, к примеру, с оформлением медицинской документации, несоблюдением периодичности осмотров. Однако за них может последовать дисциплинарное наказание, но никак не уголовное", - считает руководитель медучреждения.

Большинство экспертов единогласно не находят в действиях врача преступной халатности. А врачебное сообщество склоняется к мнению, что такая практика заставит действующих специалистов уходить из профессии, а молодежь – не выбирать этот жизненный путь, который стал полон безосновательных обвинений, отметили в департаменте здравоохранения Тюменкой области.