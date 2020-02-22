Тюменские инвалиды против Романова. Об этом они написали президенту, губернатору и генпрокурору

В Тюменской областной организации "Всероссийское общество инвалидов" 22 февраля состоялось открытая встреча, участники которой обсудили события общесвенной жизни и протестной петиции, адресованной правительсву Тюменской области, прокуратуре и СМИ.

В своей петиции обли с ограниченными возможностями обращают внимание, что активист Андрей Романов не имеет права выступать от их имени. Также они требуют закрыть рабочую группу, назвав ее "самозваной", а обсуждение ключевых вопросов проводить на Совете по делам инвалидов.

Из петиции: Курганский инвалид Андрей Романов всем объявил себя правозащитником всех тюменских инвалидов. Это неправда! Это вранье! Мы его не выбирали! Андрей Романов нагло врет, когда говорит, что представляет наши интересы! Андрей Романов для нас чужой человек. Он приехал в Тюменскую область на все готовое и сейчас требует, чтобы под него переписали законы, действующие на территории Тюменской области. Требует, чтобы ему дали квартиру, чтобы ему создали организацию, чтобы ему платили хорошую зарплату. Мы задаем законный вопрос: на каком основании приезжий человек диктует нам свои условия, требует немедленного исполнения и учит всех, как нам жить? Он хочет быть контролером над всеми: над правительством, над нами. Нам не нужны контролеры! Тем более такие, как Андрей Романов.

Деятельность этого активиста вызвала негодование тюменских инвалидов. Он никогда не шел с ними на контакт, не участвовал в общественной жизни. О его существовании тюменцы узнали лишь по пиар-акциям и публикациям в Интернет. Реального вклада в деятельность сообщества инвалидов Тюменской области он не внес.

Своим поведением он позорит сообщество, счтитают учасники встречи.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2003 года и чемпионата мира 2010 года по танцевальному спорту, инвалид –колясочник Татьяна Скворцова стояла у истоков развития тюменского спорта инвалидов, действия Андрея Романова ее возмутили.

"Тот, кто хочет делать хорошее, он делает в любые время, но это трудно. Гораздо проще шуметь, просить. Мне очень жаль, что приходится тратить свои эмоции и силы на эту ситуацию. У него совершенно необоснованные требования: дайте, мы хотим, вы обязаны. Никто нам не обязан. Мы живем и работаем по тем законам, которые существуют и в Тюменской области, и в России. Я вообще не понимаю таких людей как Романов, у нас так много хорошего делается. Государство выполняет свои функции. Хочется спросить, а ты сам можешь что-то сделать хорошее, чтобы тобой гордились. Вы знаете, когда мы стоим на паркете и играет гимн России, а представители 20-30 стран слушают наш гимн , это не так просто. Я более 30 лет на коляске, мы с ребятами прошли тот путь, когда ничего не было, но люди слушали и сейчас есть результат", - отметила она.

Свои подписи под петицией поставили члены Тюменской областной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", Тюменской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", Тюменской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых".

Текст документа опубликован на официальном сайте Тюменской областной организации "Всероссийское общество инвалидов"