Тюмень за день: 10 апреля

Тюменцам обещают 15 градусов тепла и дожди

На этой неделе виртуальные синоптики прогнозируют в Тюмени частые осадки и до 15 градусов тепла.

Тюменцев приглашают на курс лекций по гражданской обороне

Горожанам расскажут о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, основных принципах и способах защиты от ЧС. В качестве лекторов выступят специалисты городского департамента безопасности жизнедеятельности и областного управления МЧС.

В Тюмени не стали называть улицу в честь столетнего юбилея революции

В Тюмени отклонили идею присвоить улице в районе Южном название 100 лет Октября. Напомним, такое предложение в адрес Александра Моора направил депутат тюменской гордумы от партии "КПРФ" Александр Чепик.

Шломи Константини: революция международного уровня в детской нейрохиургии

Руководитель израильского центра нейрофиброматоза, профессор Шломи Константини провел конференцию, посвященную актуальным вопросам детской нейрохирургии. Встреча прошла на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 6-7 апреля. В рамках мероприятия также состоялся мастер-класс по эндоскопическому лечению краниосиностоза.

Тюменцам предлагают записать истории местных ветеранов войны

Сегодня, 10 апреля, в Тюмени стартовал проект "Память.рф". Как пояснили организаторы, "Память.рф" — это глобальный видеоархив, составленный из историй, рассказанных участниками Великой Отечественной войны.

Что ждет тюменцев на этой неделе: Баста, профессиональные бои и гастрольные концерты

В Тюмени на этой неделе ожидается множество разнообразных культурных мероприятий: концерты звезд эстрады, спектакли, творческие вечера. Сразу два международных шоу будут посвящены единоборствам, а в кино выходит долгожданная премьера самой известной саги о гонках. Предлагаем обзор событий от проекта "Афиша Тюмени".