В Тюмени не стали называть улицу в честь столетнего юбилея революции

В Тюмени отклонили идею присвоить улице в районе Южном название 100 лет Октября.
Напомним, такое предложение в адрес Александра Моора направил депутат тюменской гордумы от партии "КПРФ" Александр Чепик.
Комиссия по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети порекомендовала Чепику попробовать предложить это название для какого-нибудь другого безымянного участка Тюмени.
На том же заседании комиссии утвердили названия для четырех улиц в Центральном округе. Там безымянные элементы назвали в честь Павла Зырянова, братьев Бондаревых, Евгения Войнова и Тимофея Кармацкого.
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