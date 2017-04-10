В Тюмени не стали называть улицу в честь столетнего юбилея революции

В Тюмени отклонили идею присвоить улице в районе Южном название 100 лет Октября.

Напомним, такое предложение в адрес Александра Моора направил депутат тюменской гордумы от партии "КПРФ" Александр Чепик.

Комиссия по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети порекомендовала Чепику попробовать предложить это название для какого-нибудь другого безымянного участка Тюмени.

На том же заседании комиссии утвердили названия для четырех улиц в Центральном округе. Там безымянные элементы назвали в честь Павла Зырянова, братьев Бондаревых, Евгения Войнова и Тимофея Кармацкого.