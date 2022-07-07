Пешеходную улицу Тюмени "одевают" в гранит

Реконструируемая улица Дзержинского станет первой пешеходной улицей Тюмени, проект рассчитан на два года, но глава города считает, что движение по ней можно будет открыть раньше срока: почти на всем ее протяжении завершаются работы по строительству и замене инженерных сетей, на участке со стороны Комсомольской до Советской уже ведется укладка гранитной плитки.

На улице находятся 30 объектов исторического наследия, власти уверены, что реализуемый проект даст им новую жизнь. Будет создано много зон отдыха. Что касается озеленения, то аварийные и больные деревья на улице уже снесли, оставшиеся приведут в порядок и высадят 500 деревьев, в том числе хвойных, 800 кустарников и масса многолетних растений, газоны проектом не предусмотрены. Отмечается, что в многоярусном озеленении будет много хвойников и горной сосны, а деревья посадят таким образом, чтобы они не перекрывали здания.

Глава города Руслан Кухарук напомнил, что общественность, архитекторы и бизнес наравне с властями активно участвовали в разработке мастер-плана проекта пешеходной улицы, многие идеи учтены. Работы рассчитаны на 2022-2023 годы, но основной объем будет выполнен в этом году:

Глобальный этап был связан с заменой инженерных коммуникаций, по улице проходят магистральные тепловые сети, сети Водоканала. Эти работы сегодня практически полностью завершены, что позволило основному подрядчику активно приступить к благоустройству территории. Работы ведутся с опережением графика, поэтому основной объем будет выполнен в этом году. В следующем году будет идти состыковка с объектами, которые расположены вдоль улицы Дзержинского. ... Самое главное — идем синхронно с правообладателями земельных участков, объектов недвижимости, которые здесь расположены. Думаю, что намного раньше, чем предусмотрено проектом и планом, мы сможем открыть движение по этой улице.

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В ходе осмотра улицы было отмечено, что все провода и кабели будут проложены под землей, помимо исторических зданий на улице преобразят фасады двух жилых пятиэтажек - они будут выполнены в сдержанной цветовой гамме, соответствующей стилистике пространства. От пешеходных улиц других российских городов улица Дзержинского будет отличаться не только внешне, но и содержанием: помимо кафе, сувенирных лавок, здесь будут детские игровые площадки, террасы для отдыха и так далее.

Губернатор Александр Моор рассказал, что проект создания пешеходной улицы Дзержинского обсуждался с конца прошлого века, несколько подходов было и наконец-то он состоялся: