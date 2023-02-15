В Тюмени открыли улицу Свиридова

Открытие улицы имени героя афганской войны, выпускника школы № 28 (ныне школа № 67, корпус 2) Сергея Свиридова состоялось во вторник в Тюмени, сообщает администрация города.

Свиридов жил на Лесобазе (старое "народное" название ж.р. Тура), учился в школе на ул. Камчатской, 154. Был участником боевых действий в Афганистане, где, получив тяжелое ранение, продолжал сражаться, прикрывая отход товарищей. Погиб на поле боя. Награжден за мужество и отвагу орденом Красной Звезды посмертно… В родной школе Сергея Григорьевича установлены мемориальная доска и парта героя.

В октябре прошлого года появилась и улица – из 108 проголосовавших на портале "Я решаю!" по поводу такого наименования 93 тюменца высказались "за", на заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города утвердили имя.