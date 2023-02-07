В Тюмени может появиться улица имени Героя России, погибшего в ходе спецоперации

Улица имени Героя России командира десантно-штурмовой роты Жумабая Раизова, погибшего в ходе атаки противника в районе села Андреевка Херсонской области может появиться в Тюмени, с этим предложением в администрацию города обратились члены Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников", сообщает департамент земельных отношений и градостроительства города.

Безымянный пока элемент улично-дорожной сети находится на территории планировочного района № 19 "Плехановский" и прилегает к улице имени другого Героя России - Тимура Мухутдинова, погибшего в 2010 году при исполнении служебного долга в результате террористического акта в дагестанском городе Хасавьюрт.

Предложение будет рассмотрено на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени. С документом можно ознакомиться здесь, а выразить соме мнение устно или письменно можно до 15 февраля по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретарь комиссии: Сомова Светлана Маратовна), тел. 51-00-94, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru.