В Тюмени новую улицу могут назвать в память погибшего военкора Александра Ефремова

Администрация Тюмени проводит опрос-голосование среди граждан о присвоении наименования "Улица Александра Ефремова" в территории планировочного района № 4 "Затюменский".

Александр Ефремов - известный тюменский фотокорреспондент, он погиб при выполнении профессионального долга в Чеченской республике 12 мая 2000 года вместе с сотрудниками областного УВД от подрыва фугаса. Награжден медалью "За отвагу" (посмертно).

Региональная общественная организация "Федерация парашютного спорта Тюменской области", участником которой Александр также являлся, выступила с предложением о наименовании улицы в его честь. Предложение поддержано Союзом журналистов Тюменской области.

В память подвига фотожурналиста на его родине в Тобольске в 2016 году был установлен первый в России памятник "Жизнь за правду", посвященный всем журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга.

Напомним , что в Тюменской области ежегодно проводятся два мероприятия связанные с памятью Александра Ефремова, в том числе форум репортажной фотографии "Сибирьфотофест -Тобол", включающий в себя и общероссийский фотоконкурс с финалом на родине журналиста–героя, в день его рождения 29 июля, в городе Тобольске. В этом году конкурс проходит при поддержке Союза журналистов России, правительства Тюменской области и депутатской фракции "Единая Россия" в Тюменской областной Думе уже в 22-й раз. Итоговая фотовыставка форума демонстрируется в течении года в городах: Тобольске, Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске.

Второе мероприятие: это проведение ежегодных всероссийских соревнований по парашютному спорту на точность приземления в Ялуторовском авиаспортклубе, где Александр сам совершил более пятидесяти прыжков.

Уважаемые читатели, вы можете высказать свое мнение по ссылке на портале "Я решаю!".