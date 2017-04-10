Тюменцев приглашают на курс лекций по гражданской обороне

Горожанам расскажут о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, основных принципах и способах защиты от ЧС. В качестве лекторов выступят специалисты городского департамента безопасности жизнедеятельности и областного управления МЧС.
Мероприятие пройдет в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне в четырех библиотеках города: 11 апреля - в библиотеке по ул. Луначарского, 51/3; 12 апреля – в библиотеке по ул. Ватутина, 14/1; 13 апреля – в библиотеке по ул. Камчатской, 1-а; 14 апреля – в библиотеке по ул. Олимпийской, 20-а. Начало лекций в 11 часов, сообщает пресс-служба городской администрации.
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