Тюменцам предлагают записать истории местных ветеранов войны

Сегодня, 10 апреля, в Тюмени стартовал проект "Память.рф".

Как пояснили организаторы, "Память.рф" — это глобальный видеоархив, составленный из историй, рассказанных участниками Великой Отечественной войны. Проект начался с 7-минутного фильма "Память", основанного на воспоминаниях тюменских ветеранов о жизни во времена Великой Отечественной войны. Его идея была доработана — так появился сайт, куда можно присылать рассказы ветеранов. Сейчас на www.память.рф уже собрано более 40 историй от героев из Челябинска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Кургана, Уфы, Москвы и других городов.

Присоединиться к проекту предлагают и жителям Тюменской области: сходить в гости к ветеранам, побеседовать и записать их истории о войне, после чего загрузить видео на сайт.