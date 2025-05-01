Митинг в честь Первомая провели в Тюмени - городе трудовой доблести

Митинг в честь тружеников тыла и всех, кто своим трудом способствовал победе в Великой Отечественной войны, кто поднимал экономику страны в послевоенные годы, прошел 1 мая в Тюмени у стелы "Город трудовой доблести". Участие в нем приняли руководство Тюменской области и горда Тюмени, почетные граждане, депутаты, представители общественных организаций, ветераны и школьники.

Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 20 мая 2021 года трудовому городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". На митинге ведущие зачитали основные вехи из истории тыловой Тюмени, подчеркнув героический подвиг людей, которые делали все возможное для того, чтобы приблизить Победу. Приняв 22 июня 1941 года резолюцию, в которой говорилось: "Мы призываем всех трудящихся города Тюмени сохранять полное спокойствие и ответить на удар фашистских поджигателей войны двойным, тройным увеличением производительности труда и всемирным укреплением трудовой дисциплины", город не отступил от нее ни на шаг. На фронтах Великой Отечественной войны погибли более пяти тысяч жителей Тюмени. Свыше 70 тысяч бойцов спасли медики в местных эвакогоспиталях.

В честь славных подвигов жителей Тюмени под гимн России состоялся праздничный салют из стрелкового оружия. Память погибших почтили минутой молчания. К стеле "Город трудовой доблести" почетные гости и все желающие возложили цветы. По словам главы города Максима Афанасьева, подобные акции способствуют укреплению сплоченности представителей разных поколений и служат источником вдохновения для достижения дальнейших успехов ради общего блага.

"В годы Великой Отечественной войны жители региона трудились на благо нужд фронта, не жалея здоровья, а иногда и жизней. За тыловые подвиги в 2021 году указом Президента России Тюмень заслуженно получила звание "Город трудовой доблести". В центре города в честь этого почетного звания появилась памятная стела "Тюмень – фронту". Сегодня Тюменская область снова стала надежным тылом для наших бойцов, сражающихся на специальной военной операции. Жители региона плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, жертвуют личные средства. Наша сила сегодня – в единстве фронта и тыла. С праздником, дорогие земляки!" - поздравил жителей Тюмени и области после митинга губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.