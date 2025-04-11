Победные выплаты ветераны войны в Тюменской области получат в апреле

Выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поступят ветеранам Тюменской области в апреле вместе с пенсией, сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

Для граждан, получающих пенсию через банки, выплата поступит в единый день — 8 апреля, по почте — с 3 по 23 число (в зависимости от графика доставки). Заявлений на получение выплат писать в региональное Отделение СФР не нужно - их назначат проактивно на основании имеющихся данных.

Согласно Указу Президента, выплату в размере 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также граждане, награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Выплату в размере 55 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

В этом году юбилейная выплата поступит некоторым ветеранам дополнительно к прежней праздничной выплате в размере 10 тысяч рублей, которую Отделение СФР по Тюменской области ежегодно перечисляет ветеранам по Указу Президента. В соответствии с ним, средства предоставляются только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Вопросы по выплатам можно задать в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.