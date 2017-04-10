Что ждет тюменцев на этой неделе: Баста, профессиональные бои и гастрольные концерты

В Тюмени на этой неделе ожидается множество разнообразных культурных мероприятий: концерты звезд эстрады, спектакли, творческие вечера. Сразу два международных шоу будут посвящены единоборствам, а в кино выходит долгожданная премьера самой известной саги о гонках. Предлагаем обзор событий от проекта "Афиша Тюмени".

Понедельник обещает быть музыкальным. Концерт Александра Малинина состоится в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) в 19:00. Артист выступит с новой программой "Миллион нежных слов". Один из самых лиричных и трогательных исполнителей отечественной эстрады, вполне заслуженно носящий звание "короля романса". Цена билетов 1000-3500 рублей.

Для любителей музыки более громкой и энергичной питерская группа "Щенки" представит свой новый альбом в клубе ROCKETA (ул.Мурманская, 35) в 19:00. Группа существует около двух лет и сегодня ее песни звучат в наушниках тысяч российских тинэйджеров. Вход 300 рублей.

Во вторник в 19:00 состоится долгожданный концерт "Басты", который пройдет во Дворец Спорта (ул. Розы Люксембург, 12). Баста — живой, понятный и простой. Тексты очень хороши и близки разной аудитории: студенту и олигарху, домохозяйке и менеджеру. Цена билетов 1300- 3000 рублей.

В клубе FreeDom (ул. Ленина, 4) в этот день состоится лучшее трибьют шоу AC/DC Восточной Европы. Все хиты легендарной группы прозвучат в живом исполнении. Начало в 19:00, вход от 500 до 1000 рублей.

Среда – это маленькая пятница. Можно отдохнуть в этот вечер, окружив себя волшебством театра, и насладиться спектаклем "С любимыми не расставайтесь". Эта постановка тюменского драмтеатра – попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Спектакль состоится в Драматическом театре (ул. Республики, 129) в 19:00. Стоимость билетов 400 -1000 рублей.

Вечер памяти Евгения Евтушенко состоится в FreeDom club. Начало в 19:00. Взнос 200 рублей, для выступающих – вход бесплатный.

13 апреля в 18 часов в актовом зале школы № 73 "Лира" по ул. Белинского, 1-а пройдет встреча граждан с участием начальника ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени подполковника полиции Сергея Николаевича Кравцова, а также представителей правоохранительных органов города. На встрече планируется рассмотрение проблемных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, организации дорожного движения, профилактики аварийности с участием водителей мопедов, скутеров и мотоциклов в весенне-летний период 2017 года, обсуждение нововведений в Правила дорожного движения. Вопросы руководителю Госавтоинспекции можно предварительно направить на адрес электронной почты ogibdd_tyumeni@mail.ru.

Драмтеатр в четверг приглашает на спектакль "Академия смеха". Остроумная, ироничная, с неожиданным сюжетным ходом комедия начнется в 19:00. Цена билетов 200-500 рублей.

В Cover Pub "Ё-Бург" (ул.50 лет ВЛКСМ,13) с акустическим концертом выступит московская группа "Черный квадрат" (Sолнечные дни). Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00. Вход 300 рублей.

В Доме печати в это же время будет проходить концерт проекта "Я НЕМО" в рамках первого российского тура. Я НЕМО – это честная история об артисте "без имени", который в одиночку проделывает нелегкий путь из провинциального гаража на столичный стадион. Все песни на выступлениях артист исполняет в одиночку. Вживую, на глазах у зрителей, во время концертного шоу он записывает и воспроизводит все партии, играя одновременно на ударных, гитаре и клавишных. Такая техника исполнения называется "live looping".

Кроме того, четверг в тюменских кинотеатрах – время премьер. На этой неделе выходит на экраны долгожданная восьмая часть саги "Форсаж". Билеты можно приобрести уже сейчас.

Вечер пятницы обязан быть запоминающимся. Помочь это осуществить может группа “Kavabanga Depo Kolibri”. Ребята будут выступать в КТЗ Байконур (ул. Максима Горького,44), начало в 18:00. На этот раз совершенно новая программа! Цена билетов от 900 рублей.

Центр "Дзержинец" приглашает на бесплатный кинопоказ: в 18:00 в коворкинге "Моя территория" по адресу ул. Ванцетти, 1 покажут художественный фильм "Мирный воин". Вход свободный.

Впервые в Тюмени в рок-баре "Сайгон" (ул.Харьковская, 59а) даст концерт единственный ГЁРЛЗ-РОК-БЭНД Екатеринбурга – “92DAYS”. Коллектив, состоящий из четырёх девушек, активно штурмует уши, глаза и сердца уральцев своей музыкой, волнующей как море, и интересными каверами на рок-н-ролльную классику. Тот самый случай, когда на женскую группу не просто приятно смотреть. Старт в 19:00, стоимость билетов 450 рублей, из которых 300 рублей – депозит, который можно использовать в баре.

В клубе Rocketa (ул. Мурманская, 35) выступит петербургская рок-группа MONOЛИЗА. "Акустика на двоих" – новая концертная программа, премьера которой с успехом состоялась на родине коллектива, в городе на Неве. Это любимые песни, исполненные в необычной, камерной аранжировке. Начало в 20:00, стоимость билетов от 400 рублей.

14 апреля в Тюменском цирке пройдет пятый турнир Raja Fight. Любители бойцовского спорта увидят семь профессиональных поединков по зрелищным видам единоборств – боксу и муайтай. Начало в 19:00, билеты от 200 до 1000 рублей.

Также в пятницу в Тюменской филармонии концерт Михаила Бублика. Новый альбом "Маяк" – это, в некотором роде, попытка встретится с самим собой. В нем есть песни разных направлений – и убедительный рок, и фолк, и кантри, и даже госпел с регги. Начало в 19:00, стоимость билетов от 800 до 2500 рублей.

Вечером 14 апреля в кинотеатре Синема Парк пройдет кинопоказ спектакля "Война и мир. Начало романа" постановки театра "Мастерская Петра Фоменко". Рассказанная театром часть романа невелика – неполный первый том. Ещё по-детски взбалмошна влюблённая в Бориса Друбецкого Наташа Ростова; ещё не умерла родами маленькая княжна Lize и князь Андрей только собирается в действующую армию. Начало в 21:00, билеты – 450 рублей.

Провести субботу на позитиве приглашает заслуженный артист России Юрий Гальцев со своей программой "По России наугад!". У публики есть возможность увидеть как номера, уже ставшие классикой российского юмора, так и стать первыми зрителями премьерных выступлений, у которых, скорее всего, тоже будет долгая сценическая жизнь. Выступление состоится в ресторане КТЗ "Золотые ворота Сибири" (ул.Герцена, 87) в 19:00. Стоимость 1800-3500 рублей.

В Тюменской филармонии состоится концерт ансамбля танца "Зори Тюмени". Основное направление ансамбля – современная академическая стилизация русского народного танца, в том числе, ненцев, хантов, манси. начало в 19:00, стоимость билетов 500 – 1000 рублей.

15 апреля Тюмень вновь примет международное файт-шоу "Эра чемпионов", в рамках которого состоятся 13 бескомпромиссных поединков по правилам К-1 и ММА. Девятый по счету турнир от промоутерской компании "ERA VIP" пройдет в спортивном комплексе "Центральный", начало – 18:00. На этот раз в областную столицу съедутся бойцы из разных уголков России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Америки! Билеты на трибуны 500-700 рублей, у ринга 1500-2000 рублей, место за накрытым столом – 2500 на человека.

Для православных Светлая суббота – это время, чтобы печь куличи, красить яйца, освящать их в храмах. В ночь с субботы на воскресенье начнется церковная служба, посвященная празднику Светлой Пасхи.

16 апреля тюменцев и гостей города приглашают на экскурсию на двухэтажном автобусе "Тюмень: наши святыни". Автобус отправляется от музея "Городская Дума" (г.Тюмень, ул. Ленина, 2) в 12:00 и 15:00. Экскурсанты узнают особенности различных вероисповеданий, познакомятся со стилями "барочной" церковной архитектуры; проедут по улице "четырех конфессий"; посетят Молитвенный дом Соборной мечети, побывают в Свято-Троицком мужском монастыре. Стоимость билетов: 1-й этаж – 300 рублей; 2-й этаж – 400 рублей. Запись на экскурсию по телефону: 8 (3452) 45-35-90.

Приятным завершением недели станет посещение комедии "Женихи". Яркий спектакль подарит незабываемый, теплый и веселый вечер. Спектакль будет интересен как женщинам, так и мужчинам. Представление состоится в Тюменской филармонии в 19:00. Цена билетов 600-3000 рублей.

Полную афишу мероприятий можно найти в сообществах проекта “Афиша Тюмени” – ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.