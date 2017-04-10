Тюменцам обещают 15 градусов тепла и дожди

На этой неделе виртуальные синоптики прогнозируют в Тюмени частые осадки и до 15 градусов тепла.

Сегодня, 10 апреля, в Тюмени ожидается дождь, температура воздуха днем придлизится к отметке плюс 10 градусов. Во вторник и среду – около 10-12 градусов выше нуля, небо ясное, без осадков.

Во второй половине недели тепло не покинет областную столицу, но участятся дожди. С четверга по субботу – до плюс 15 градусов, в воскресенье – плюс 12.