Тюмень за день: 21 марта

18:15 21 марта 2017
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Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева сыграет для тюменцев

Концерт оркестра Мариинского театра под руководством всемирно известного дирижера Валерия Гергиева состоится на сцене Тюменской филармонии в рамках XVI Московского  Пасхального фестиваля 23 апреля.

Юные тюменцы познакомятся с творчеством местных писателей

Тюменские библиотеки присоединятся ко Всемирной неделе детской и юношеской книги.  С 24 марта по 1 апреля в учреждениях пройдут мероприятия для детей всех возрастов: встречи с писателями, редакторами и художниками-иллюстраторами, литературные квесты и викторины, театрализованные читки и мастер-классы, презентации новых книг и театральные спектакли.

В сквере Пограничников установят вертолет Ми-24 на постаменте

Новый объект монументального искусства появится в конце марта в тюменском сквере Пограничников. Вертолет Ми-24 станет символом воинской доблести служащих пограничных войск. Соответствующее решение было принято на координационном совете по выработке единой земельной и градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности.

Самую поющую школу выберут в Тюмени

Городской этап марафона-фестиваля "Самая поющая школа" пройдет 22 марта в 14 часов в школе № 43 (ул. Щербакова, 94).

В честь Владислава Крапивина назвали малую планету

Торжественное вручение сертификата Международного астрономического союза о присвоении малой планете 407243 имени "KRAPIVIN" пройдет завтра в Екатеринбурге.

Теги: Тюмень за день
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