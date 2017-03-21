Самую поющую школу выберут в Тюмени

Городской этап марафона-фестиваля "Самая поющая школа" пройдет 22 марта в 14 часов в школе № 43 (ул. Щербакова, 94).

Состязаться в хоровом искусстве будут 13 школьных коллективов. Каждый хор исполнит две музыкальные композиции, посвященные Году экологии и гражданско-патриотическому воспитанию.

Участие в фестивале примут ученики 1-11 классов. Ребята исполнят песни о Родине, родном крае, природе и героических подвигах русского человека. Также прозвучит произведение тюменского композитора Валерия Серебренникова "Давайте сохраним". Победители городского тура примут участие в региональном этапе, который пройдет в мае текущего года, сообщили в городском департаменте образования.