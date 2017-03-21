Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева сыграет для тюменцев

Концерт оркестра Мариинского театра под руководством всемирно известного дирижера Валерия Гергиева состоится на сцене Тюменской филармонии в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля 23 апреля.

Пасхальный фестиваль расширяет свою географию. На этот раз он охватит 74 города России, включая Тюмень. Масштабный форум традиционно представлен несколькими программами – симфонической, хоровой, камерной и звонильной. В Тюмени состоится концерт симфонической музыки.

Валерий Гергиев – ярчайший представитель петербургской дирижерской школы, ученик легендарного профессора Ильи Мусина. В 1988 году Валерий Гергиев был избран музыкальным руководителем Мариинского театра, а в 1996 году – его художественным руководителем-директором (приняв руководство оркестром, оперной и балетной труппой). С приходом маэстро в театр, традицией стали крупные тематические фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов.

Нынешний фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения Игоря Фёдоровича Стравинского. Под руководством В. Гергиева Мариинский оркестр выступает на крупнейших оперных сценах и в лучших концертных залах мира. Только за последний год оркестр представил масштабные гастрольные программы во Франции, Испании, на Тайване, в Китае, Италии, Японии, Германии, Австрии, Великобритании.

Программа концерта 23 апреля будет объявлена дополнительно на официальном сайте Тюменской филармонии tgf.kto72.ru. Следите за новостями, приобретайте билеты и будьте в центре культурной жизни города.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.