Инклюзивный фестиваль спортивных настолок проведут в Тюмени

Второй сезон инклюзивного фестиваля настольных спортивных игр"Разные-Равные-Единые" в Тюмени стартует 10 июня в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье", участниками первого полуфинала станут профессионалы и любители из Тюмени и районов региона, сообщили в депспорта ТО.

Каждую сборную команду от муниципального района представят четыре человека: члены ВОИ, представители думы МО и участники СВО.

Фестиваль "Разные-Равные-Единые" пройдет по пяти видам настольных спортивных игр: шаффлборд, джакколо, новус, эластик-венге и корнхолл-спорт. Лучшие из лучших встретятся в финальных соревнованиях в сентябре.

Председатель Тюменской областной организации ВОИ Евгений Кравченко:

Опыт 2024 года показал, что настольные игры - это не просто зрелищное мероприятие, а особый язык взаимодействия, сплоченности, дружбы. Участники разные по возрасту, статусу, интересам и физическим возможностям объединяются и становятся равными. В этом сезоне к фестивалю присоединятся новые лица, в том числе и участники СВО, планируем привлечь к первому этапу не менее 60 человек.

Первый фестиваль "Разные-Равные-Единые" состоялся по инициативе Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов при поддержке департамента социального развития Тюменской области и Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" в прошлом году. Мероприятие проходило в три этапа и включало два полуфинала и финал.