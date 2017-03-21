В сквере Пограничников установят вертолет Ми-24 на постаменте

Новый объект монументального искусства появится в конце марта в тюменском сквере Пограничников. Вертолет Ми-24 станет символом воинской доблести служащих пограничных войск. Соответствующее решение было принято на координационном совете по выработке единой земельной и градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности.

В настоящее время машина, которая принимала участие в боевых действиях в Афганистане, стоит на временной площадке. Чтобы залить постамент, понадобилось 47 кубометров бетона. Всего на изготовление плиты и постамента ушло 72 кубометра.

За ходом работ следят специалисты управы Центрального округа и Службы заказчика по благоустройству ЦАО.

"Процесс сложный, потому что погодные условия не всегда позволяют вести работы, но по контракту мы отслеживаем каждый этап, составляем акты. Работы находятся на завершающей стадии: монтируется каркас, идет заливка бетона. По технологии необходимо 10 дней, чтобы бетон набрал прочность, затем мы приступим к облицовке данного объекта плитняком и установим вертолет", – уточнил руководитель управы ЦАО Сергей Польянов.

Торжественное открытие объекта запланировано на 9 мая.