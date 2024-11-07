В Нижней Тавде открыли памятник с вечным огнем

Мемориал с вечным огнем и скульптурой коленнопреклоненного воина открыли в Нижней Тавде, событие приурочено к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и военному параду, который прошел на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года.



На торжественной церемонии состоялось возложение цветов и гирлянды к мемориалу. В мероприятии приняли участие депутат Тюменской областной Думы Александр Анохин, представители общественной организации ветеранов-пограничников Тюменской области.

Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов вручил медали и благодарственные письма жителям муниципалитета, которые вносят большой вклад в обеспечение участников специальной военной операции гуманитарной помощью.